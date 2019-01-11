Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran Seçimlerine Göre İlçe Değiştiren 1,5 Milyon Seçmen Bulunduğunu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran Seçimlerine Göre İlçe Değiştiren 1,5 Milyon Seçmen Bulunduğunu...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimlerine göre ilçe değiştiren 1,5 milyon seçmen bulunduğunu belirterek, "Üstelik bunların 222 binden fazlası da bizim üyemizdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran Seçimlerine Göre İlçe Değiştiren 1,5 Milyon Seçmen Bulunduğunu..., System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimlerine göre ilçe değiştiren 1,5 milyon seçmen bulunduğunu belirterek, "Üstelik bunların 222 binden fazlası da bizim üyemizdir. Öyleyse yakın markaja alacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:39 Kaynak: AA

Politika
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