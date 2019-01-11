Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran Seçimlerine Göre İlçe Değiştiren 1,5 Milyon Seçmen Bulunduğunu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimlerine göre ilçe değiştiren 1,5 milyon seçmen bulunduğunu belirterek, "Üstelik bunların 222 binden fazlası da bizim üyemizdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimlerine göre ilçe değiştiren 1,5 milyon seçmen bulunduğunu belirterek, "Üstelik bunların 222 binden fazlası da bizim üyemizdir. Öyleyse yakın markaja alacağız." dedi.

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