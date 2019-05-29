Cumhurbaşkanı Erdoğan: "25 ilçemiz, Binali Yıldırım ve Türkiye Cumhuriyeti Başkanı olarak üçlü bir...
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- Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:54 Kaynak: AA
- Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı'na katıldı.
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