Cumhurbaşkanı Erdoğan: "25 Vilayeti, 9 İlçemizi Ziyaret Ettim. Gittiğim Her Yerde 10 Binlerce...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "25 vilayeti, 9 ilçemizi ziyaret ettim. Gittiğim her yerde 10 binlerce kardeşimizle kucaklaştık. Zillet ittifakı hala kendi içinde uğraşıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "25 vilayeti, 9 ilçemizi ziyaret ettim. Gittiğim her yerde 10 binlerce kardeşimizle kucaklaştık. Zillet ittifakı hala kendi içinde uğraşıyor."
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:41 Kaynak: AA
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