Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "25 Vilayeti, 9 İlçemizi Ziyaret Ettim. Gittiğim Her Yerde 10 Binlerce...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "25 Vilayeti, 9 İlçemizi Ziyaret Ettim. Gittiğim Her Yerde 10 Binlerce...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "25 vilayeti, 9 ilçemizi ziyaret ettim. Gittiğim her yerde 10 binlerce kardeşimizle kucaklaştık. Zillet ittifakı hala kendi içinde uğraşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "25 vilayeti, 9 ilçemizi ziyaret ettim. Gittiğim her yerde 10 binlerce kardeşimizle kucaklaştık. Zillet ittifakı hala kendi içinde uğraşıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:41 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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