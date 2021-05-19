Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üniversitelerde yüz yüze eğitim) Diyoruz ki üniversite öğrencilerimize aşılarını yapalım, aşılarını yaptıktan sonra zaten... - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi
"Kütüphane Söyleşileri" programı
Gençlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorular sorması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" programında, Türkiye'nin farklı illerinden gençlerle bir araya geldi.
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Erdoğan: "(Üniversitelerde yüz yüze eğitim) Diyoruz ki üniversite öğrencilerimize aşılarını yapalım, aşılarını yaptıktan sonra zaten yol açık."
Kaynak: AA
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