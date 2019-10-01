Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılış resepsiyonuna katıldı
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Yeni yasama yılı resepsiyonu Katılımcıların gelişi ve tokalaşma Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve tokalaşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımcılar ile sohbet etmesi TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 3.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:59 Kaynak: AA
Yeni yasama yılı resepsiyonu
Katılımcıların gelişi ve tokalaşma
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve tokalaşması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımcılar ile sohbet etmesi TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM'de verilen resepsiyona katıldı.
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