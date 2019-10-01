Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılış resepsiyonuna katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılış resepsiyonuna katıldı

4 dakika önce

Yeni yasama yılı resepsiyonu Katılımcıların gelişi ve tokalaşma Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve tokalaşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımcılar ile sohbet etmesi TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 3.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılış resepsiyonuna katıldı, System.String[]

Yeni yasama yılı resepsiyonu

Katılımcıların gelişi ve tokalaşma

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve tokalaşması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımcılar ile sohbet etmesi TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM'de verilen resepsiyona katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:59 Kaynak: AA
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