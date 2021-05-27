Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs darbesinin 61. yıl dönümünde Yassı Ada'da - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs darbesinin 61. yıl dönümünde Yassı Ada'da

27.05.2021 12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs darbesinin 61. yıl dönümünde Yassı Ada'da, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 61. yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, Menderes ve bakanların şehit edildiği Yassı Ada'da 27 Mayıs Askeri Darbesi'nin 61. yıl dönümünde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Yassı Ada'ya, milletimizin verdiği adla Yaslı Ada'ya, bizim verdiğimiz adla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na hoş geldiniz. Uzun ve yıpratıcı savaş yıllarının ardından varını yoğunu ortaya koyarak İstiklal Harbi'ni zafere ulaştıran Türk milleti demokrasi mücadelesini de aynı kararlılıkla sürdürmüştür. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası ile başlayan, Serbest Fırka ile süren, DP ile sonuca ulaşan milli iradenin üstünlüğünü tesis etme mücadelemizin önü sürekli darbelerle kesilmeye çalışılmıştır.

Türkiye'ye siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan bedeller ödeten darbelerin ilki olan 1960 darbesi milletimizin kalbinde hala kanayan bir yaradır. Darbeci zihniyetin hala varlığını sürdürdüğünü görmek ise üzüntü kaynağıdır.

"TÜM KİRLİ GİRİŞİMLER CHP YÖNETİMİ TARAFINDAN DESTEKLENDİ"

Sadece darbeciler ve muhtıracılar değil, onlarla kol kola yürüyen siyasetçi zihniyeti de hala sürmektedir. Monşerler de var. Bunlar aynı yerden yönetildiler. Bunlar iktidarı sandıkta değil, dar ağacı ve silahların gölgesinde elde etmenin peşinde koşmuştur. Meşru iktidarla değil, vesayet araçları ile yönetmeyi ve çalışmaya araç haline getirmişlerdir. Tankların arasından sıvışan, kaçıp giden bunlardır. Daha geçen yıl bir erken seçim veya başka bir şekilde iktidar değişikliğini savunan bunlardır. Bizi indirmekten vatana ihanetle yargılamaktan söz edenler yine bunlardır. Milli şeflerinin izinden gittiklerini gösteren yine bunlardır. Bizi merhum Menderes'in akıbeti ile tehdit eden yine bunlardır. Tüm kirli girişimler CHP yönetimi tarafından desteklenmiştir.

"YOLA ÇIKARKEN KEFENİMİZİ GİYDİK"

Darbe güzellemesi yaparken yakalandıklarında yapay gündem diyerek sıyrılmaya çalışmışlardır. Şunu bilmiyorlar, biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık. Onlar şunu da bilmiyorlar, her nefis ölümü tadacaktır. Ölümden kaçış yok. Biz ölümü korkutanlardan olacağız. Milletin değerlerine husumet, darbecilik, ülke düşmanları ile kol kola yürüme hastalığı CHP yönetiminin içine işlemiştir.

YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI

Yeni anayasa çalışmalarına tüm partilerin destek vermesini istiyoruz. Geniş katılımlı bir anayasayı milletimize sunabilirsek güzel olacaktır. Eğer olmaz ise Cumhur İttifakı olarak yeni anayasa önerimizi millete sunmakta kararlıyız. Geniş bir uzlaşmayla yeni anayasayı Meclis'te kabul ettirip, milletimizin takdirine sunabilirsek çok çok güzel olacak. Arzu edilen uzlaşma zemini oluşmazsa Cumhur İttifakı olarak bizi destekleyen diğer partilerle kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs darbesinin 61. yıl dönümünde Yassı Ada'da

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs darbesinin 61. yıl dönümünde Yassı Ada'da - Son Dakika


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