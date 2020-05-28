Cumhurbaşkanı Erdoğan: "27 Mayıs Türkiye'ye darbe virüsünün ilk girdiği tarihtir. - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "27 Mayıs Türkiye'ye darbe virüsünün ilk girdiği tarihtir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "27 Mayıs Türkiye'ye darbe virüsünün ilk girdiği tarihtir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "27 Mayıs Türkiye'ye darbe virüsünün ilk girdiği tarihtir. Maalesef bu tarihten sonra darbe, cunta, muhtıra, bildiri veya darbe girişimi şeklinde demokrasimize yönelik pek çok saldırıyla karşı karşıya kaldık."
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29.05.2020 02:42:57. #1.13#
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