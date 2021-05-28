Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor

28.05.2021 09:34

1994 yerel seçimlerinde Refah Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'deki bir alanı işaret etmiş ve o noktaya cami yapmak istediklerini söylemişti. 4 yıl önce yapımına başlanan o proje nihayet tamamlandı ve resmi açılışı bugün gerçekleştirilecek.

Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan, 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin resmi açılışı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak olan açılış töreni, cuma namazının ardından gerçekleştirilecek.

Temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan camide otopark, sergi alanı, konferans salonu aş evi ve Dijital İslam Kütüphanesi de yer alıyor.

"İNŞALLAH BİZE NASİP OLUR" DEDİĞİ CAMİNİN AÇILIŞINI YAPACAK

Bugün açılışı yapılacak caminin ilginç de bir hikayesi var. 27 yıl önce 19 Ocak 1994'te Refah Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığını açıkladığı basın toplantısı sonrası gazetecilerle sohbet eden Recep Tayyip Erdoğan, burada yapmayı planladığı projelerden bahsediyor. Arşivden çıkan görüntülerde Erdoğan, Taksim'e yapmayı planladığı caminin yerini bir eliyle gazetecilere gösterdikten sonra, "İnşallah burasının temelini atmak bize nasip olur" diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan o sözleri söyledikten 27 yıl sonra Taksim Camii bugün açılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 yıl önce yerini işaret ettiği Taksim'deki cami bugün açılıyor

HER CEPHEDEN GİRİŞ YAPILABİLECEK

Taksim'de bugün açılışı yapılacak olan camii; proje mimari olarak hem zemin kat hem de birinci bodrum katta İstanbul'un en yoğun arterlerinden olan İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı'nı birleştiren ve bu ilişkiyi içerdiği sosyal mekanlarla besleyen, bu sayede de cami bünyesini sürekli canlı tutabilen bir yapıya sahip. Taş ve prekast kaplama cepheleri ile titanyum çinko alaşım kaplı kubbeleri ile Taksim cami, cephelerinin tamamından giriş imkanı sunuyor. Bu sayede Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı üçgeninde bir odak noktası oluşturabildiğine dikkati çekilen projede, mühendislik olarak camide Türkiye'de ve dünyada sayılı uygulamalardan olan Top-Down yöntemi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 yıl önce yerini işaret ettiği Taksim'deki cami bugün açılıyor

"TOP–DOWN" SİSTEMİNİN KULLANILDIĞI TEK CAMİİ

Taksim Camisi'nin mühendislik açısından ayrışan en önemli özelliğinin Top-Down sistemi ve bu sistemin kullanıldığı tek cami olması olduğu belirtilirken, cami bu yöntemle, klasik uygulamaların tersine sıfır katından aşağı ve yukarıya doğru inşa edildi. Bu yöntem sayesinde yapım esnasında derin kuyu kazısı yapılmadan, çevre bina ve yollara, meydana hiçbir zarar vermeden inşa edilmesine imkan tanındı. Caminin geleneksel cami formlarının modern çizgiler ve malzemelerle yorumlanarak 19. yüzyıl Beyoğlu mimarisinden esinlenen özgün bir tasarımla inşa edildiği, kültür ve sanatla açısında bir çok vatandaşın bir araya geleceği, dijital kütüphanesinden yararlanıp kitap okuyacağı, dinleneceği, sergilerin yapılacağı bir kültür merkezine sahip olduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 yıl önce yerini işaret ettiği Taksim'deki cami bugün açılıyor

AYNI ANDA 4 BİN KİŞİ NAMAZ KILABİLECEK

Cami'nin, 2 bin 482 metrekarelik arsa alanı ve yaklaşık 16 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olduğu da vurgulanırken, 163 araçlık kapalı otoparkıyla 2 bin 950 metrekarelik namaz kılınabilir bir alanı bulunuyor. İbadet alanında 3 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği camide, dış avluda cenaze namazı kılabilecek kişi sayısı ise 2 bin 400. Kadınlar için 465 metrekarenin ayrıldığı camide, 620 kadın bir arada namaz kılabiliyor. Caminin açık ve kapalı toplam namaz kapasitesi ise 4 bin kişi.

Projenin kubbe kaplamalarında kullanılan titanyum-çinko alışımı özel olarak getirtildi. Projede, 3 bin metrekare titanyum çinko alaşımı ile kubbe ve çatı kaplaması yapılırken, cephelerde kullanılan mermerler ise Bursa ocaklarından seçilmiş olan Emparador Light ve Antalya Demre ocaklarından seçilmiş olan Aero Cream taşlarından oluştu.

İç tezyinatlarında ve hat sanatı uygulamalarında "naht" tekniği kullanılan cami de mihrap, mimber ve kürsü tasarımı yine geleneksel formun modern bir yorumu olarak bizzat Mimar Altan Elmas tarafından tasarlandı. Mihrap tasarımında Esmaü'l Hüsna hattat Davut Bektaş telifi ile "istif yazı" ile yazıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 yıl önce yerini işaret ettiği Taksim'deki cami bugün açılıyor

KUBBEDE FATİHA YAZIYOR

Caminin hat yazıları Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan'a ait. Ana mekan kubbe göbek yazısında Fatiha, ana mekan kubbe kasnağında Al-i İmran suresi, ana mekan orta kuşak yazısında Bakara suresinin 285 ve 286. ayetleri ile Haşr suresinin 20-24. ayetleri yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 yıl önce yerini işaret ettiği Taksim'deki cami bugün açılıyor

Giriş kubbesi göbek yazısında İhlas, giriş kubbesi kasnak yazısında Ayet-el Kürsi ve sonraki ayet, ana kapı üstü yazısında Nisa suresi 103'üncü ayetinin son kısmı ve İstiklal girişi kapı üstü yazısında ise Ra'd suresinin 24'üncü ayeti işlendi. Caminin iç alanına 6 hat levha bulunuyor. Hat levhalarında Allah, Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman, Ali isimleri yazıyor. Taksim'e yapılan cami için Manisa'da özel olarak dokunan deve tüyü rengi halı serildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Refah Partisi, Taksim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor - Son Dakika


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