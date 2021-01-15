Cumhurbaşkanı Erdoğan, "28 gün sonra ikinci aşımızı olacağız" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "28 gün sonra ikinci aşımızı olacağız"

15.01.2021 14:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptırdığı Covid 19 aşısı ile ilgili herhangi bir yan etki hissetmediğini, 28 gün sonra ikinci doz aşıyı olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptırdığı Covid 19 aşısı ile ilgili herhangi bir yan etki hissetmediğini, 28 gün sonra ikinci doz aşıyı olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde kıldı. Cuma namazı çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan dün akşam olduğu Covid 19 aşısı ile ilgili herhangi bir yan etki hissedip hissetmediğinin sorulması üzerine, "Şu anda herhangi bir yan etki söz konusu değil, Evelallah sapsağlamım. 28 gün sonra ikinci aşımızı olacağız" diye konuştu.

Yunanistan'ın "aşı pasaportu" önerisini de değerlendiren Erdoğan, "Bizim açımızdan da değerlendirilecek bir konu. Hem özellikle uluslararası diplomasi noktasında değerlendireceğimiz bir konu. Yunanistan dedi diye böyle olacak diye bir şey yok. Bunu bizim de dışişleri teşkilatımızla masaya yatırmamız lazım" şeklinde konuştu.

Önümüzdeki haftalarda Yunanistan ile başlayacak istikşafi görüşmeler ve Avrupa Birliği ilişkileri konusundaki soruları yanıtlayan Erdoğan, "1963'den beri biz AB ile olan münasebetlerimizi hep olumlu istikamette götürme gayreti içerisindeyiz. Ne yazık ki bugüne kadar AB bizlere verdiği sözleri hiç tutmadı. Şimdi yeni bir sürecin içerisindeyiz. Gerek doğu Akdeniz'deki gelişmeler, gerek AB ülkeleri ile olan gelişmeler, gerek ikili görüşmelerimiz yoğun şekilde devam ediyor. Bu arada tüm bu görüşmelerde Yunanistan ile Micotakis ile bir görüşme talebi bizim açımızdan da olumlu yaklaştığımız bir konu olmuştur. Biz de bu istikşafi görüşmeler başlatılabilir dedik. Gerek özel temsilcilerimi, ardından sayın başbakan ile benim yapabileceğim bir görüşme bunun adımlarını atabiliriz dedik" ifadelerini kullandı.

Rusya'dan alınacak S400'lerin ikinci paket çalışmalarındaki son duruma değinen Erdoğan şunları söyledi;

"Bizim savunma sanayiine yönelik atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez. Bu tamamı ile bizim alacağımız karara bağlıdır. Şu anda biz Rusya ile S400 birinci paketi halletmiştik. Şimdi de ikinci paket devam ediyor. Bu konu ile ilgili ay sonu zaten Rusya ile görüşmelerimiz olacak birçok konuda. Bu konularla birlikte bunu da görüşeceğiz tekrar. Biden yönetiminin bu noktada ne diyeceği bunu bilmeyiz. Bizim bildiğimiz tek şey var Trump döneminde olduğu gibi biz kendi savunma noktasındaki adımlarımızı bir yerlerden izin alarak yapamayız. Biz bir NATO ülkesiyiz. NATO ülkesi olarak birlikte olduğumuz ülkelerin bize yön vermesini asla kabul edemeyiz. Bu konu ile ilgili olarak her şeyden önce bizim F-35 konumuz var. Biz ciddi bir parayı ödediğimiz halde F-35'ler hala verilmedi. Bu uluslararası diplomaside ABD'nin bir müttefik ülke olarak bize yaptığı ciddi bir yanlıştır. Temenni ederim sayın Biden görevi üstlenmesi ile birlikte görüşmeleri yaptıktan sonra çok daha olumlu adımları atarak bunları yoluna koyarız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan olağanüstü durumlarda TSK'ya ait araç gereçler ve silahların bakanlık onayı ile polis tarafından kullanılmasına olanak tanıyan kararın resmi gazetede yayınlanmasına ilişkin olarak, "Olağanüstü durumlarda zaten gerek polis teşkilatımız gerek silahlı kuvvetlerimiz bu tür şeyleri kullanma hakkına sahiptir. Bunun şu anda resmi gazete ile yayınlanması Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile olmuş bir adımdır. Bundan daha doğal ne olabilir" dedi.

(Doğancan Cesur - Ömer Faruk Yıldız/İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, '28 gün sonra ikinci aşımızı olacağız' - Son Dakika


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