Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(28 Şubat Postmodern Darbesi) Türkiye'nin Darbeler, Cuntalar, Vesayetler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(28 Şubat Postmodern Darbesi) Türkiye'nin Darbeler, Cuntalar, Vesayetler...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(28 Şubat postmodern darbesi) Türkiye'nin darbeler, cuntalar, vesayetler defterinin bu karanlık sayfası bize, istiklal ve istikbalimize daha sıkı sarılmamız gerektiğini gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(28 Şubat postmodern darbesi) Türkiye'nin darbeler, cuntalar, vesayetler defterinin bu karanlık sayfası bize, istiklal ve istikbalimize daha sıkı sarılmamız gerektiğini gösteriyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:12 Kaynak: AA

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