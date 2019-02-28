Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(28 Şubat Postmodern Darbesi) Türkiye'nin Darbeler, Cuntalar, Vesayetler...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(28 Şubat postmodern darbesi) Türkiye'nin darbeler, cuntalar, vesayetler defterinin bu karanlık sayfası bize, istiklal ve istikbalimize daha sıkı sarılmamız gerektiğini gösteriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(28 Şubat postmodern darbesi) Türkiye'nin darbeler, cuntalar, vesayetler defterinin bu karanlık sayfası bize, istiklal ve istikbalimize daha sıkı sarılmamız gerektiğini gösteriyor."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:12 Kaynak: AA
Hatayspor-Galatasaray Maçına Damga Vuran Güzel, Futbolcu Yasin Güreler'in Eşi Çıktı
TFF Başkanı Yıldırım Demirören İstifa Etti
DSİ Genel Müdürü: Türkiye'nin En Yüksek Barajı Ekonomiye 2 Milyar Lira Katkı Sağladı
Vergi Daireleri Bugün 21.00'e Kadar Açık Olacak