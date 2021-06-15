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Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti! - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti!

15.06.2021 14:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ'ın Şuşa kentine gitti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi bir törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar hiçbir Türkiye liderinin Şuşa'da bulunmaması nedeniyle bir ilki gerçekleştirmiş oldu. Bilindiği üzere Şuşa; 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtulmuştu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradan Azerbaycan'a geçti. Erdoğan, 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın Şuşa şehrine gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da!

KUCAKLAŞTILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile selamlaştı. İki liderin samimi anları, objektiflere yansıdı. Erdoğan ile Aliyev, daha sonra bir otobüs ile Şuşa'yı gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da!

ERDOĞAN, MİLLİ MECLİSE HİTAP EDECEK

Ziyaret kapsamında Azerbaycan ile Türkiye arasında bir takım belgelerin de imzalanması bekleniyor. Erdoğan, yarın ise Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek ve Milli Meclise hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Aliyev ile birlikte Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynayacak Türkiye-Galler Euro 2020 A Grubu maçını tribünden izleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da!

KARABAĞ'IN SEMBOL ŞEHRİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği Şuşa, Azerbaycan için bir şehirden daha fazla anlam taşıyor. Sadece Şuşalılar için değil, tüm Azerbaycanlılar için önemli olan Şuşa, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile Karabağ'ın sembol şehri kabul ediliyor. Şuşa'nın, Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ne giden yolun üzerinde bulunması nedeniyle stratejik önemi bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da!

ERDOĞAN'IN ZİYARETİ BİR İLK

Karabağ Hanı Penahali tarafından 1752'de kurulan Şuşa, hem çok sayıda tarihi anıta sahip olması hem de çok sayıda seçkin bilim ve kültür insanının burada doğması nedeniyle Azerbaycanlılar için önemli bir kent.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'ya yaptığı ziyaret, Azerbaycan'ın Kafkasya'da yalnız olmadığını ve iki ülkenin birlikteliğini, dosta düşmana gösterecek olması açısından sembolik ve tarihi nitelik taşıyor. Bugüne kadar hiçbir Türkiye liderinin Karabağ'da bulunmaması dolayısıyla Erdoğan'ın ziyaretiyle bir ilk gerçekleşmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti!

Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti! - Son Dakika


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