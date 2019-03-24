Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "3,5 Katrilyon Lira Maliyetle, Teknoloji Geliştirme Merkezi Kuruyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "3,5 Katrilyon Lira Maliyetle, Teknoloji Geliştirme Merkezi Kuruyoruz."

15 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "3,5 katrilyon lira maliyetle, Teknoloji Geliştirme Merkezi kuruyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "3,5 katrilyon lira maliyetle, Teknoloji Geliştirme Merkezi kuruyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:58 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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