Cumhurbaşkanı Erdoğan: "3,5 Katrilyon Lira Maliyetle, Teknoloji Geliştirme Merkezi Kuruyoruz."
15 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "3,5 katrilyon lira maliyetle, Teknoloji Geliştirme Merkezi kuruyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "3,5 katrilyon lira maliyetle, Teknoloji Geliştirme Merkezi kuruyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:58 Kaynak: AA
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