Cumhurbaşkanı erdoğan, 3. afrika ülkeleri dini liderler zirvesi'nde konuştu
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 3. AFRİKA ÜLKELERİ DİNİ LİDERLER ZİRVESİ'NDE KONUŞTU (4) (Aktüel)
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:54 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 3. AFRİKA ÜLKELERİ DİNİ LİDERLER ZİRVESİ'NDE KONUŞTU (4) (Aktüel)
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