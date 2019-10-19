Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan, 3. afrika ülkeleri dini liderler zirvesi'nde konuştu
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı erdoğan, 3. afrika ülkeleri dini liderler zirvesi'nde konuştu

Cumhurbaşkanı erdoğan, 3. afrika ülkeleri dini liderler zirvesi'nde konuştu

50 dakika önce

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 3. AFRİKA ÜLKELERİ DİNİ LİDERLER ZİRVESİ'NDE KONUŞTU (4) (Aktüel)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 3. AFRİKA ÜLKELERİ DİNİ LİDERLER ZİRVESİ'NDE KONUŞTU (4) (Aktüel)

Cumhurbaşkanı erdoğan, 3. afrika ülkeleri dini liderler zirvesi'nde konuştu

Cumhurbaşkanı, Aktüel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:54 Kaynak: DHA
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