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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "3. çeyrekteki yüzde 0,9 pozitif büyüme ile ülkemiz yeniden büyüme dönemine...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "3. çeyrekteki yüzde 0,9 pozitif büyüme ile ülkemiz yeniden büyüme dönemine girdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:28 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "3. çeyrekteki yüzde 0,9 pozitif büyüme ile ülkemiz yeniden büyüme dönemine girdi."
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