Cumhurbaşkanı Erdoğan 3, Etap Raylı Sistemin Test Sürüşünü Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3, etap raylı sistemin test sürüşünü yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 ay gibi rekor bir süreyle açılan raylı sistem hattının hizmete açılışını gerçekleştirdiANTALYA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve dünya rekoru...

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3, etap raylı sistemin test sürüşünü yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 ay gibi rekor bir süreyle açılan raylı sistem hattının hizmete açılışını gerçekleştirdi



ANTALYA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve dünya rekoru bir zamanda tamamlanan 3. Etap Raylı Sistem'in Varsak-Otogar hattının hizmete açılışını gerçekleştirdi. Vatman koltuğuna oturan Erdoğan, güzergahtaki test sürüşünü başarıyla gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitingde halka hitap etmesinin ardından, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 ay gibi dünya rekoru bir sürede tamamlanan 3. Etap Raylı Sistem'in 10 kilometrelik Varsak-Otogar hattının hizmete açılışını gerçekleştirdi. Vatman koltuğuna oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den raylı sistem hattıyla ilgili bilgiler aldı. Ardından test sürüşünü gerçekleştiren Erdoğan, korna çalarak çevredeki vatandaşları selamladı.

Erdoğan test sürüşünün ardından hava yoluyla kentten ayrıldı.

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