Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ilin valisini atadı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ilin valisini atadı

26.06.2023 00:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Hatay Valiliğine Mustafa Masatlı, Gaziantep Valiliğine Kemal Çeber, Adıyaman Valiliğine Osman Varol atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Deprem bölgesindeki 3 il olan Hatay, Gaziantep ve Adıyaman'a yeni vali atamaları yapıldı.

İŞTE ATANAN İSİMLER

Resmi Gazete'de yer alan karara göre; Hatay Valiliğine Mustafa Masatlı, Gaziantep Valiliğine Kemal Çeber Adıyaman Valiliğine Osman Varol getirildi.

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Ayrıca, Savunma Sanayi Başkan Yardımcılıklarına Hüseyin Avşar, Hakan Karataş, İhsan Kaya, Gökhan Uçar ve Mustafa Murat Şeker, TMSF üyeliklerine de Çiğdem Uçar ve Şeref Safa atandı.

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