Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "3 katlı İstanbul Tünelinin önümüzdeki dönem inşallah ihalesini yaparak,...
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "3 katlı İstanbul Tünelinin önümüzdeki dönem inşallah ihalesini yaparak,...

10 dakika önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı'na katıldı.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 katlı İstanbul Tünelinin önümüzdeki dönem inşallah ihalesini yaparak,...
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:39 Kaynak: AA
Türkiye, İstanbul, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim görevden uzaklaştırıldı Avukatın etek boyuna karışan hakim gelen tepki sonrası sakalını kesti Edin Dzeko, Inter ile Anlaşma Sağladı! Erdoğan: İstanbul'u kaybetmenin acısını içlerinden atamayanlar var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 22:49:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "3 katlı İstanbul Tünelinin önümüzdeki dönem inşallah ihalesini yaparak,...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]