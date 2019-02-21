Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Mart'ta Samsun'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Mart'ta Samsun'da

9 dakika önce

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim mitingleri kapsamında 3 Mart Pazar günü Samsun'da halka hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Mart'ta Samsun'da, System.String[]
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim mitingleri kapsamında 3 Mart Pazar günü Samsun'da halka hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler öncesi Samsun ziyaretinin programı belli oldu. Yerel seçim mitingleri kapsamında 3 Mart Pazar günü Samsun'a gelecek olan Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap edecek.

"Samsun tarihi günlerinden birini daha yaşayacak"

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 3 Mart'ta gerçekleştirecekleri mitingle Samsun'un tarihi günlerinden birini daha yaşayacağını söyledi. Samsun'un, gönül belediyeciliğinin mimarı olan Erdoğan'a her zaman sahip çıktığını ifade eden Başkan Aksu, "19 Ocak'ta aday tanıtım toplantımıza teşrif eden Cumhurbaşkanımızı hemşehrilerimiz muhteşem bir coşkuyla karşıladı. Buradan mutlu ayrılan Cumhurbaşkanımızın Samsun sevgisini hemşehrilerimiz çok iyi biliyor. Hemşehrilerimizin de liderimize sevgileri ve destekleri her zaman en üst seviyede olmuştur. Samsun'a özel bir sevgisi olan Genel Başkanımızı hemşehrilerimizin en güzel şekilde ağırlayacağına inancım tamdır. Samsun mitingimiz yoğun katılımla büyük coşku içerisinde geçecektir. İl Başkanlığı olarak hazırlıklarımıza başladık" dedi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:11 Kaynak: İHA

Politika
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