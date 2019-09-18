Cumhurbaşkanı Erdoğan: "3 milyon 600 bin mülteciyi ülkemizde ağırlıyoruz, dünyada bunun benzeri...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "3 milyon 600 bin mülteciyi ülkemizde ağırlıyoruz, dünyada bunun benzeri yok. Öyleyse Batı da bunun benzerini yapması lazım. Şayet İdlib'de sükuneti hızla sağlamazsak bu bölgede yaşayan 4 milyon insanın yükünü kaldıramayacağımızı açıkça söylüyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:22 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "3 milyon 600 bin mülteciyi ülkemizde ağırlıyoruz, dünyada bunun benzeri yok. Öyleyse Batı da bunun benzerini yapması lazım. Şayet İdlib'de sükuneti hızla sağlamazsak bu bölgede yaşayan 4 milyon insanın yükünü kaldıramayacağımızı açıkça söylüyoruz."
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