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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'na katıldı
6 saat önce
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi ve katılımcılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törene kadın çiftçilerle fotoğraf çekimine katılması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadın çiftçilerle sohbet etmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tablo hediye edilmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:08 Kaynak: AA
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi ve katılımcılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törene kadın çiftçilerle fotoğraf çekimine katılması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadın çiftçilerle sohbet etmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tablo hediye edilmesi
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'na katıldı. (11)
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