Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'na katıldı
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'na katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'na katıldı

6 saat önce

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi ve katılımcılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törene kadın çiftçilerle fotoğraf çekimine katılması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadın çiftçilerle sohbet etmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tablo hediye edilmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi ve katılımcılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törene kadın çiftçilerle fotoğraf çekimine katılması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadın çiftçilerle sohbet etmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tablo hediye edilmesi

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'na katıldı. (11)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'na katıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok
Cüneyt Özdemir: ABD'de 'Doktora gideyim' dedim mart ayına randevu verdiler, daha kasımdayız NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye NATO için çok önemli" ABD: Türkiye S-400'lerden kurtulmalı, yaptırımlar hala masada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 22:41:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'na katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]