Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 ildeki "Deneyap Tekonoloji Atölyeleri"nin açılışını yaptı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 ildeki "Deneyap Tekonoloji Atölyeleri"nin açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgelere bağlanması Açılış kurdelelerinin kesilmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahiplerine ödül vermesi GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teknofest 2020" etkinliğinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgelere bağlanması
Açılış kurdelelerinin kesilmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahiplerine ödül vermesi GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teknofest 2020" etkinliğinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 ildeki "Deneyap Tekonoloji Atölyeleri"nin açılışını yaptı. -4-
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