Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart Akşamına Kadar Ankapark Ücretsiz Olarak Sizlerin Hizmetinde Olacak"
3 saat önce
- Ankapark (Wonderland Euroasia) açılış töreni Tören alanından ve vatandaşlardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Ankapark içinden görüntüler Drone ile çekilmiş görüntüler Kurdelenin kesilmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankapark...
- Ankapark (Wonderland Euroasia) açılış töreni
Tören alanından ve vatandaşlardan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Ankapark içinden görüntüler
Drone ile çekilmiş görüntüler
Kurdelenin kesilmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankapark (Wonderland Euroasia) Açılış Töreni'nde konuştu. (10)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankapark "Wonderland Euroasia"nın 31 Mart akşamına kadar ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:44 Kaynak: AA
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