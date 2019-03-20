Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart Akşamına Kadar Ankapark Ücretsiz Olarak Sizlerin Hizmetinde Olacak"

- Ankapark (Wonderland Euroasia) açılış töreni Tören alanından ve vatandaşlardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Ankapark içinden görüntüler Drone ile çekilmiş görüntüler Kurdelenin kesilmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankapark...

- Ankapark (Wonderland Euroasia) açılış töreni

Tören alanından ve vatandaşlardan görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Ankapark içinden görüntüler

Drone ile çekilmiş görüntüler

Kurdelenin kesilmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankapark (Wonderland Euroasia) Açılış Töreni'nde konuştu. (10)



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankapark "Wonderland Euroasia"nın 31 Mart akşamına kadar ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

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