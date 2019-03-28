Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart Akşamına Kadar Bu İş Yoluna Girdi Girdi, Girmediği Takdirde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart Akşamına Kadar Bu İş Yoluna Girdi Girdi, Girmediği Takdirde...

32 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart akşamına kadar bu iş yoluna girdi girdi, girmediği takdirde gerekirse biz tanzim satışlar noktasında adımımızı atacağız. Bunu da Esnaf Sanatkarlar Birliği ile oturup konuşacağız. Onların hitap ettiği küçük marketler var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart akşamına kadar bu iş yoluna girdi girdi, girmediği takdirde gerekirse biz tanzim satışlar noktasında adımımızı atacağız. Bunu da Esnaf Sanatkarlar Birliği ile oturup konuşacağız. Onların hitap ettiği küçük marketler var. Zincir marketlerden öte küçük marketlerle bu adımı atarız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:08 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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