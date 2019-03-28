Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart Akşamına Kadar Bu İş Yoluna Girdi Girdi, Girmediği Takdirde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart akşamına kadar bu iş yoluna girdi girdi, girmediği takdirde gerekirse biz tanzim satışlar noktasında adımımızı atacağız. Bunu da Esnaf Sanatkarlar Birliği ile oturup konuşacağız. Onların hitap ettiği küçük marketler var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart akşamına kadar bu iş yoluna girdi girdi, girmediği takdirde gerekirse biz tanzim satışlar noktasında adımımızı atacağız. Bunu da Esnaf Sanatkarlar Birliği ile oturup konuşacağız. Onların hitap ettiği küçük marketler var. Zincir marketlerden öte küçük marketlerle bu adımı atarız."

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