Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart, CHP'ye Gönül Veren Kardeşlerimizi de Bay Kemal'den Kurtarma...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart, CHP'ye Gönül Veren Kardeşlerimizi de Bay Kemal'den Kurtarma...

45 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart, CHP'ye gönül veren kardeşlerimizi de Bay Kemal'den kurtarma seçimidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart, CHP'ye gönül veren kardeşlerimizi de Bay Kemal'den kurtarma seçimidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:07 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın Adana Mitingindeki Kavganın Görüntüleri Ortaya Çıktı Battal İlgezdi'den CHP'yi Karıştıracak Sözler: Önce Kendinizi Eleştirin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart Mesajı: Özgürlüğümüzden Taviz Vermeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul-İzmir Otoyol Projemizi Bu Yıl Bitiriyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 16:52:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart, CHP'ye Gönül Veren Kardeşlerimizi de Bay Kemal'den Kurtarma...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]