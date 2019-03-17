Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart, CHP'ye Gönül Veren Kardeşlerimizi de Bay Kemal'den Kurtarma...
45 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart, CHP'ye gönül veren kardeşlerimizi de Bay Kemal'den kurtarma seçimidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart, CHP'ye gönül veren kardeşlerimizi de Bay Kemal'den kurtarma seçimidir."
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:07 Kaynak: AA
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