Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart, Deaş ve PKK Gibi Proje Terör Örgütleri Üzerinden Ülkemizin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart, Deaş ve PKK Gibi Proje Terör Örgütleri Üzerinden Ülkemizin...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart, DEAŞ ve PKK gibi proje terör örgütleri üzerinden ülkemizin bekasına kastedenlere indirilmiş ağır bir darbe olacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart, DEAŞ ve PKK gibi proje terör örgütleri üzerinden ülkemizin bekasına kastedenlere indirilmiş ağır bir darbe olacaktır"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:24 Kaynak: AA

PKK, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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