Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart, Deaş ve PKK Gibi Proje Terör Örgütleri Üzerinden Ülkemizin...
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart, DEAŞ ve PKK gibi proje terör örgütleri üzerinden ülkemizin bekasına kastedenlere indirilmiş ağır bir darbe olacaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart, DEAŞ ve PKK gibi proje terör örgütleri üzerinden ülkemizin bekasına kastedenlere indirilmiş ağır bir darbe olacaktır"
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:24 Kaynak: AA
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