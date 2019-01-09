Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart Kampanyasında Bez Torba ve File ile Kampanya Yapacağız. Asla Naylon...
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IHAAW134431-SIY/09-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart kampanyasında bez torba ve file ile kampanya yapacağız. Asla naylon poşet kullanmayacağız." 09.01.2019 13: 44: 31 TSI NNNN.
IHAAW134431-SIY/09-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "31 Mart kampanyasında bez torba ve file ile kampanya yapacağız. Asla naylon poşet kullanmayacağız." 09.01.2019 13: 44: 31 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:50 Kaynak: İHA
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