Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart Sandıklarda Hesaplaşma Değil Geleceğimizi Tayin Etme Günü Olacaktır"
1 saat önce
IHAAW151834-SIY/23-03-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart sandıklarda hesaplaşma değil geleceğimizi tayin etme günü olacaktır" 23.03.2019 15: 18: 34 TSI NNNN.
IHAAW151834-SIY/23-03-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "31 Mart sandıklarda hesaplaşma değil geleceğimizi tayin etme günü olacaktır" 23.03.2019 15: 18: 34 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:24 Kaynak: İHA
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