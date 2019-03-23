Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart, Sandıklarda Hesaplaşma Değil, Geleceğimizi Tayin Etme Yeri Haline...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart, sandıklarda hesaplaşma değil, geleceğimizi tayin etme yeri haline dönüşecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart, sandıklarda hesaplaşma değil, geleceğimizi tayin etme yeri haline dönüşecektir."
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:33 Kaynak: AA
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