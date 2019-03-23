Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart, Sandıklarda Hesaplaşma Değil, Geleceğimizi Tayin Etme Yeri Haline...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart, Sandıklarda Hesaplaşma Değil, Geleceğimizi Tayin Etme Yeri Haline...

1 saat önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakının Büyük Ankara Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti.

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakının Büyük Ankara Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti. -2-

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart, sandıklarda hesaplaşma değil, geleceğimizi tayin etme yeri haline dönüşecektir."

Erdoğan: "31 Mart'ta dünyanın öbür ucundan bizi tehdit edenlere öyle cevap vereceğiz ki bir daha kimse bu millete parmak sallama cesareti bulamayacak"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:50 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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