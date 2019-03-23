Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart, Sandıklarda Hesaplaşma Değil, Geleceğimizi Tayin Etme Yeri Haline...
1 saat önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakının Büyük Ankara Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti.
- Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Cumhur İttifakının Büyük Ankara
Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti. -2- Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "31 Mart, sandıklarda hesaplaşma değil, geleceğimizi tayin etme yeri haline dönüşecektir."
Erdoğan: "31 Mart'ta dünyanın öbür ucundan bizi tehdit edenlere öyle cevap vereceğiz ki bir daha kimse bu millete parmak sallama cesareti bulamayacak"
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:50 Kaynak: AA
Katar Emiri'nden, Türkiye'ye 15 Milyar Dolarlık Yatırım
Devlete Her Yıl 822 Milyon Avro Arazi Kullanım Kirası Ödeyecek"
Erdoğan, Büyük Ankara Mitingine Kaç Kişinin Katıldığını Açıkladı
Oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un Adnan Oktar'ın Programına Konuk Olduğu Video Sosyal Medyayı Salladı