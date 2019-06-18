Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(31 Mart seçimleri) Yani burada hem yolsuzluk hem de hırsızlık var. Müsaade...
8 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(31 Mart seçimleri) Yani burada hem yolsuzluk hem de hırsızlık var. Müsaade edin de bunu da söyleyelim."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(31 Mart seçimleri) Yani burada hem yolsuzluk hem de hırsızlık var. Müsaade edin de bunu da söyleyelim."
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:37 Kaynak: AA
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