Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(31 Mart seçimleri) Yani burada hem yolsuzluk hem de hırsızlık var. Müsaade...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(31 Mart seçimleri) Yani burada hem yolsuzluk hem de hırsızlık var. Müsaade...

8 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(31 Mart seçimleri) Yani burada hem yolsuzluk hem de hırsızlık var. Müsaade edin de bunu da söyleyelim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(31 Mart seçimleri) Yani burada hem yolsuzluk hem de hırsızlık var. Müsaade edin de bunu da söyleyelim."
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:37 Kaynak: AA
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