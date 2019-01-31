Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart Seçimlerinde Milletimizin Karşısına Memleket İşi Gönül İşi Diyerek...
1 saat önce
IHAAW132224-SIY/31-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart seçimlerinde milletimizin karşısına memleket işi gönül işi diyerek çıkıyoruz" dedi.
IHAAW132224-SIY/31-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "31 Mart seçimlerinde milletimizin karşısına memleket işi gönül işi diyerek çıkıyoruz" dedi. 31.01.2019 13: 22: 24 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:28 Kaynak: İHA
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