Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart seçimlerinde İstanbul'un 39 ilçesinden Üsküdar'la birlikte 25'inde...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart seçimlerinde İstanbul'un 39 ilçesinden Üsküdar'la birlikte 25'inde Cumhur İttifakı olarak seçimleri kazandık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:31 Kaynak: AA
: "31 Mart seçimlerinde İstanbul
'un 39 ilçesinden Üsküdar
'la birlikte 25'inde Cumhur İttifakı olarak seçimleri kazandık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde ise demokrasiye ve sandığa gölge düşüren bir durumla karşılaştık, oyları çaldılar."
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