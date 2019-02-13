Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart Seçimlerini Son 17 Yılın Hesaplaşması Olarak Görüyorlar"

- Mamak'ta Toplu Açılış Töreni Üreğil Millet Bahçesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve tokalaşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üreğil Millet Bahçesi'nde düzenlenen...

- Mamak'ta Toplu Açılış Töreni

Üreğil Millet Bahçesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve tokalaşması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üreğil Millet Bahçesi'nde düzenlenen Mamak Toplu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin başını çektiği yıkım ittifakı, 31 Mart seçimlerini son 17 yılın hesaplaşması olarak görüyor."



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sokak terörüyle Gezi'de, emniyet yargı eliyle 17-25 Aralık'ta, tankla, tüfekle, uçakla, silahla 15 Temmuz'da başaramadıklarını şimdi başka yollarla, kirli pazarlıklarla yapmaya çalışıyorlar."



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda dörtlü malum zillet ittifakı, illet ittifakı... Bu partilerin çoğu belediye başkan adaylarını, maalesef partililer ve delegeler değil lobiler, terör örgütleri, marjinal çevreler belirliyor."

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