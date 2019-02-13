Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart Seçimlerini Son 17 Yılın Hesaplaşması Olarak Görüyorlar"
7 saat önce
- Mamak'ta Toplu Açılış Töreni Üreğil Millet Bahçesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve tokalaşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üreğil Millet Bahçesi'nde düzenlenen...
- Mamak'ta Toplu Açılış Töreni
Üreğil Millet Bahçesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve tokalaşması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üreğil Millet Bahçesi'nde düzenlenen Mamak Toplu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.
(3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin başını çektiği yıkım ittifakı, 31 Mart seçimlerini son 17 yılın hesaplaşması olarak görüyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sokak terörüyle Gezi'de, emniyet yargı eliyle 17-25 Aralık'ta, tankla, tüfekle, uçakla, silahla 15 Temmuz'da başaramadıklarını şimdi başka yollarla, kirli pazarlıklarla yapmaya çalışıyorlar."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda dörtlü malum zillet ittifakı, illet ittifakı... Bu partilerin çoğu belediye başkan adaylarını, maalesef partililer ve delegeler değil lobiler, terör örgütleri, marjinal çevreler belirliyor."
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:20 Kaynak: AA
Okul Servisiyle Uyuşturucu Sevkiyatı Yapan Zehir Tacirleri Kıskıvrak Yakalandı
Çin'den Vatandaşlarına Türkiye'ye Seyahat Uyarısı
Erdoğan: Fırsatçılar Yola Geldiğinde, Tanzim Satışlar Sona Erecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenalaşan Vatandaşı Görünce Hitabını Yarıda Kesip Doktor İstedi