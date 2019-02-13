Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart Seçimlerini Son 17 Yılın Hesaplaşması Olarak Görüyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart Seçimlerini Son 17 Yılın Hesaplaşması Olarak Görüyorlar"

7 saat önce

- Mamak'ta Toplu Açılış Töreni Üreğil Millet Bahçesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve tokalaşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üreğil Millet Bahçesi'nde düzenlenen...

- Mamak'ta Toplu Açılış Töreni
Üreğil Millet Bahçesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve tokalaşması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üreğil Millet Bahçesi'nde düzenlenen Mamak Toplu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin başını çektiği yıkım ittifakı, 31 Mart seçimlerini son 17 yılın hesaplaşması olarak görüyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sokak terörüyle Gezi'de, emniyet yargı eliyle 17-25 Aralık'ta, tankla, tüfekle, uçakla, silahla 15 Temmuz'da başaramadıklarını şimdi başka yollarla, kirli pazarlıklarla yapmaya çalışıyorlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda dörtlü malum zillet ittifakı, illet ittifakı... Bu partilerin çoğu belediye başkan adaylarını, maalesef partililer ve delegeler değil lobiler, terör örgütleri, marjinal çevreler belirliyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:20 Kaynak: AA

Türkiye, Millet Bahçeleri, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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