Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart Seçimlerinin Ardından 2023 Yılına Kadar Kesintisiz Bir Hizmet...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart Seçimlerinin Ardından 2023 Yılına Kadar Kesintisiz Bir Hizmet...

23 dakika önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması BURDUR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda halka halka hitap etti.

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması BURDUR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda halka halka hitap etti. (8)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:59 Kaynak: AA

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