Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart Seçimlerinin Ardından 2023 Yılına Kadar Kesintisiz Bir Hizmet...
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- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması BURDUR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda halka halka hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:59 Kaynak: AA
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