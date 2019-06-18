Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart seçimlerinin Türkiye'deki galibi, İstanbul'daki galibi, hiç...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart seçimlerinin Türkiye'deki galibi, İstanbul'daki galibi, hiç...

18 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart seçimlerinin Türkiye'deki galibi, İstanbul'daki galibi, hiç şüpheniz olmasın, Cumhur İttifakı'dır, AK Parti'dir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart seçimlerinin Türkiye'deki galibi, İstanbul'daki galibi, hiç şüpheniz olmasın, Cumhur İttifakı'dır, AK Parti'dir."
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:30 Kaynak: AA
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