Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart'ta Batı, Avrupa'nın değişik ülkeleri, kazandı diye zannettikleri...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart'ta Batı, Avrupa'nın değişik ülkeleri, kazandı diye zannettikleri...

28 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart'ta Batı, Avrupa'nın değişik ülkeleri, kazandı diye zannettikleri isim için nasıl eğlendiklerini gördünüz değil mi? Bu işin arkasında nelerin olduğunu hala anlamadık mı? Nelerin döndüğünü anlamadık mı?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart'ta Batı, Avrupa'nın değişik ülkeleri, kazandı diye zannettikleri isim için nasıl eğlendiklerini gördünüz değil mi? Bu işin arkasında nelerin olduğunu hala anlamadık mı? Nelerin döndüğünü anlamadık mı?"
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:41 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa, Güncel
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