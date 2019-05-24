Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart'ta gerçekten hakkıyla seçimi kazanmışsanız 23 Haziran'da yine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart'ta gerçekten hakkıyla seçimi kazanmışsanız 23 Haziran'da yine...

3 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart'ta gerçekten hakkıyla seçimi kazanmışsanız 23 Haziran'da yine kazanırsınız. Ortada yargı kararıyla da kesinleşmiş olan vahim şüpheler varken seçimin yenilenmesine böylesine şiddetli bir şekilde karşı çıkılmasını doğrusu manidar görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart'ta gerçekten hakkıyla seçimi kazanmışsanız 23 Haziran'da yine kazanırsınız. Ortada yargı kararıyla da kesinleşmiş olan vahim şüpheler varken seçimin yenilenmesine böylesine şiddetli bir şekilde karşı çıkılmasını doğrusu manidar görüyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:18 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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