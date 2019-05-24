Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart'ta gerçekten hakkıyla seçimi kazanmışsanız 23 Haziran'da yine...
3 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart'ta gerçekten hakkıyla seçimi kazanmışsanız 23 Haziran'da yine kazanırsınız. Ortada yargı kararıyla da kesinleşmiş olan vahim şüpheler varken seçimin yenilenmesine böylesine şiddetli bir şekilde karşı çıkılmasını doğrusu manidar görüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:18 Kaynak: AA
: "31 Mart'ta gerçekten hakkıyla seçimi kazanmışsanız 23 Haziran'da yine kazanırsınız. Ortada yargı kararıyla da kesinleşmiş olan vahim şüpheler varken seçimin yenilenmesine böylesine şiddetli bir şekilde karşı çıkılmasını doğrusu manidar görüyoruz."
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