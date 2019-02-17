Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart'ta Ülkemize Kurulmaya Çalışılan Tuzağı Bozmamız Gerekiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart'ta Ülkemize Kurulmaya Çalışılan Tuzağı Bozmamız Gerekiyor"

1 saat önce

- Alandan görüntü Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AFYONKARAHİSAR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da toplu açılış törenine katıldı.

- Alandan görüntü
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AFYONKARAHİSAR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da toplu açılış törenine katıldı.(2)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:14 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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