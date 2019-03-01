Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart'ta ya Son 17 Yıldır Olduğu Gibi "İstikrar Sürsün Türkiye Büyüsün"...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart'ta ya son 17 yıldır olduğu gibi "İstikrar sürsün Türkiye büyüsün" diyeceğiz ya da ülkemizin önünde belirsizliklere kapı aralayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart'ta ya son 17 yıldır olduğu gibi "İstikrar sürsün Türkiye büyüsün" diyeceğiz ya da ülkemizin önünde belirsizliklere kapı aralayacağız."

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