Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart'ta ya Son 17 Yıldır Olduğu Gibi "İstikrar Sürsün Türkiye Büyüsün"...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart'ta ya Son 17 Yıldır Olduğu Gibi "İstikrar Sürsün Türkiye Büyüsün"...

55 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart'ta ya son 17 yıldır olduğu gibi "İstikrar sürsün Türkiye büyüsün" diyeceğiz ya da ülkemizin önünde belirsizliklere kapı aralayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart'ta ya son 17 yıldır olduğu gibi "İstikrar sürsün Türkiye büyüsün" diyeceğiz ya da ülkemizin önünde belirsizliklere kapı aralayacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:58 Kaynak: AA

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