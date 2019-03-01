Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart'ta ya Son 17 Yıldır Olduğu Gibi "İstikrar Sürsün Türkiye Büyüsün"...
55 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart'ta ya son 17 yıldır olduğu gibi "İstikrar sürsün Türkiye büyüsün" diyeceğiz ya da ülkemizin önünde belirsizliklere kapı aralayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart'ta ya son 17 yıldır olduğu gibi "İstikrar sürsün Türkiye büyüsün" diyeceğiz ya da ülkemizin önünde belirsizliklere kapı aralayacağız."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:58 Kaynak: AA
Doğal Gazda Abone Sayısı 15 Milyonu Geçti
Erdoğan'ın Küçük Muhammed'e Hediye Ettiği Tespihi Satın Almak İstiyorlar
AK Partili Ünal: Seçimden Sonra Dolar 5'in de Altına Düşecek
Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu Derneği Başkanı Hayrettin Dikkanoğlu, Avni Yıldırım'ın Yanında!