Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart, Türkiye'deki Yatırım, Hizmet Düşmanı Muhalefet Anlayışıyla da...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart, Türkiye'deki yatırım, hizmet düşmanı muhalefet anlayışıyla da hesaplaşma günüdür.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:11 Kaynak: AA
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