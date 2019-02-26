Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart, Türkiye'deki Yatırım, Hizmet Düşmanı Muhalefet Anlayışıyla da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart, Türkiye'deki Yatırım, Hizmet Düşmanı Muhalefet Anlayışıyla da...

33 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart, Türkiye'deki yatırım, hizmet düşmanı muhalefet anlayışıyla da hesaplaşma günüdür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart, Türkiye'deki yatırım, hizmet düşmanı muhalefet anlayışıyla da hesaplaşma günüdür."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:11 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Yenikadinda Gösterme, Politika
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