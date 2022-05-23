Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mayısta sona eren açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izinlerini, 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıyoruz" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mayısta sona eren açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izinlerini, 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıyoruz"

23.05.2022 20:26

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mayısta sona eren açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izinlerini, 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mayısta sona eren açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izinlerini, 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mayısta sona eren açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izinlerini, 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mayısta sona eren açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izinlerini, 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mayısta sona eren açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izinlerini, 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıyoruz

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '31 Mayısta sona eren açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izinlerini, 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mayısta sona eren açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izinlerini, 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıyoruz" - Son Dakika
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