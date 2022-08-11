Cumhurbaşkanı Erdoğan 34 hidroelektrik santralin açılış töreninde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatiflerinin büyükbaş ette yüzde 30-35 indirimle satışa başlayacağını belirterek, "Bu, piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Devlet Su İşleri tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralin açılış törenine katıldı.

Dere ıslah çalışmalarının sayısını 5 binden 10 bin 267 seviyesine çıkartarak hem yerleşim birimlerini hem arazileri koruduklarını belirten Erdoğan, "Sulamaya açılan arazi büyüklüğümüzü 6,85 milyon hektara yükselttik. Ayırdığımız ciddi miktardaki kaynaklarla ülkemizin en büyük kalkınma projesi, GAP'ı hızlandırdık." diye konuştu.

GAP'ın en büyük adımlarından biri olan 8 baraj ve 23 sulama tesisinden oluşan Silvan Projesi'ni de süratle tamamlayacaklarını dile getiren Erdoğan, "Projenin ana yapısı olan ve ülkemizin Atatürk Barajı'ndan sonraki 2'nci büyük eseri olacak Silvan Barajı yakında su tutmaya ve enerji üretmeye başlıyor. Barajdaki suları şebekelere aktaracak, Babakaya Tüneli'nin ilk tüpünde, bu yıl sonunda artık ışık görülecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, proje kapsamındaki diğer barajları ve sulama tesislerini de hızla inşa ederek 2 milyon 350 bin dekar araziyi sulayacak, 305 bin istihdam oluşturacak Silvan Projesi'ni ülkeye kazandırmakta kararlı olduklarını söyledi.

Türkiye'nin sınırlı su kaynaklarını en verimli şekilde kullanacak yatırımları hızla yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini anlatan Erdoğan, iklim değişikliği gibi küresel tehditlerin giderek daha çok konuşulmaya ve hatta emarelerinin görülmeye başlandığı bir dönemde bu yatırımların değerinin daha iyi anlaşılacağını belirtti.

"Şimdi sıra 2053 vizyonumuzu hayata geçirmekte"

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin "Kamil odur ki koya dünyada bir eser. Eseri olmayanın yerinde yeller eser." sözünü hatırlatan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Evet biz dünyaya sözümüzü, ülkemizi eserlerimizle ve hizmetlerimizle donatarak söyledik, söylüyoruz. Bu konuda da iddialıyız. Ülkemizi 20 yılda asırlık eser ve hizmetlere kavuştururken aklımızda ve gönlümüzde hep daha büyük hedefler vardır. Hamdolsun, eğitimden sağlığa, güvenlikten sanayiye, enerjiden ulaştırmaya, her alanda kalkınmanın altyapısını önemli ölçüde tamamladık. Şimdi sıra asıl hedeflerimizde yani 2053 vizyonumuzu hayata geçirmekte. Bundan 11 yıl önce milletimizle 2023 hedeflerimizi paylaştığımızda birileri dudak bükmüş, istihza ile bize saldırmıştı.

Bugün de biz 2053 vizyonu dedikçe bu vizyonun somut hedeflerini oluşturmaya ve açıklamaya başladıkça yine benzer tavırlarla karşılaşıyoruz. Türkiye'nin elde ettiği her kazanımı sanki başına inmiş balyoz gibi değersizleştirmeye, kötülemeye çalışanları üzüntüyle takip ediyorum. Dünyada kendi ülkesinin ve milletinin felaketinden medet umacak hatta bunu açıkça dileyecek kadar sefil bir güruhun yaşadığı bir başka yer var mıdır bilmiyorum."

"Batıda ne varsa, doğuda, güneydoğuda da o olacak"

18 Mart Çanakkale Köprüsü inşasına başlarken kendileriyle dalga geçildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu olur mu? Tabii bunlara göre olmaz. Çünkü iki kulenin arasındaki açıklık mesafesi, dünyada eşi benzeri olmayan bir 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nü yapıyorsunuz. Bunların aklı bunu almaz, havsalası bunları almaz. Biz oralarda yeri geldi günlerce bekledik. Ama şimdi 6 dakikada karşıdan karşıya geçiyorsun. Aynı şeyi Osmangazi'de yaptık. Aynı şeyi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yaptık. Aynı şeyi Şanlıurfa- Adıyaman Nissibi Köprüsü'nde yaptık. Bunlar kalkacak da Şanlıurfa ile Adıyaman'ı Nissibi Köprüsü'yle buluşturacak? Böyle bir şey olabilir mi? Olmaz. Niye? Çünkü bunlar, medeniyet denildiği zaman sadece İstanbul, İzmir, Ankara'yı anlıyor. Ama biz ne dedik yola çıktığımızda, dedik ki batıda ne varsa, doğuda, güneydoğuda da o olacak. Eğitimden sağlığa hepsinde olacak.

Ülkenin 81 ilinin tamamında üniversite bulunduğunu dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Ne dediler? 'Ya bu kadar üniversiteye ne gerek var?' 76 üniversiteden 208 üniversiteye çıktık, 81 vilayetin tamamında çıktık. Bizim derdimiz Hakkari'deki yavrumuzu İstanbul'a, Ankara'ya değil, bütün profesörlerimizi, doçentlerimizi oralara taşımak. Tatlıses, Şanlıurfa ile ilgili bir gün 'Yani Oxford vardı da biz gitmedik mi?' dedi ya şimdi biz de hepsini Hakkari'ye, Şırnak'a kadar taşıdık. Hepsinde var. Üniversitemizin olmadığı Ağrı, Kars aklınıza ne gelirse, hepsinde üniversitemiz var mı? Var. Bütün hocalarımızla beraber buralarda var mıyız? Varız. Bu bir şeyi gösteriyor. Medeni olmak budur, modernleşme budur, çağı yakalamak budur, çağdaş mücadele budur."

"Biz laf değil iş üretiriz"

Şehir hastaneleri kurduklarını hatırlatan Erdoğan, "Ankara'da malum birinci şehir hastanesini açtık. Hizmete devam ediyor. Şimdi ikincisini de 1-2 ay içinde açıyoruz. ve bununla birlikte Ankara iki tane dev şehir hastanesine sahip oluyor. Arkadan Kocaeli, İzmir geliyor. Arka arkaya bunları 2-3 ay içinde yapıyoruz. Biz yaparız. Biz laf değil iş üretiriz." dedi.

Tarım Kredi Kooperatiflerine talimat verildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Marketlerde benim vatandaşımı dara sokanlar, Tarım Kredi Kooperatifleri talimatı aldı. Bundan böyle koyun-kuzu etinde yüzde 25 indirim, bunu başlattık. ve bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanıyla da konuştum. Bakanım da zaten gerekenleri konuştu. Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 gibi bir indirimle onların da satışına başlayacağız. Tabii ülkemizin her yerinde malum koyun, kuzu geçerli değil. Mesela Karadeniz'de daha çok büyükbaş makbuldür. Şimdi oralarda büyükbaşın kesiminden piyasaya sürdüğümüzde hele hele yüzde 30-35 gibi bir indirim başlatınca benim vatandaşım ona da ne yapacak? Alışacak. Bu, piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek."

"Tarım Kredi, 30-40 çeşit üründe de süratle indirime gidecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel sektördeki marketlerin yanı sıra Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri bünyesinde 1300 marketin bulunduğuna işaret etti.

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde sadece et ürünlerinde değil farklı ürünlerde de indirim yapılacağını ifade eden Erdoğan, "Tarım Kredi, şeker, buğday, un, zeytinyağı, ayçiçeği yağı gibi diğer ürünlerinde, özellikle 30-40 çeşit üründe de süratle indirime gidecek. Talimatımız şu, sen kar amacıyla çalışmayacaksın sadece başa baş noktasında benim vatandaşımı koruyacaksın. Şimdi Tarım Kredi Kooperatifi de bu amaçla çalışmalarını hızlandıracak." diye konuştu.

"Doğal gazı çıkardığımızda tüm bölgede havanın nasıl değiştiğini de göreceksiniz"

Tüm bu tablonun gerisinde 20 yılda asırlık eser ve hizmetleri gerçekleştirmiş olmanın getirdiği öz güvenin bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, enerjide yapılan atılımlara dikkati çekerek, "Doğal gazı çıkardığımız andan itibaren tüm bölgede havanın nasıl değiştiğini de göreceksiniz." dedi.

Mersin'deki Taşucu Limanı'ndan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'ni ilk görev yerine uğurladıklarını anımsatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fakat Yunanistan çok rahatsız olmuş, 'Erdoğan ne yapıyor.' demiş. Erdoğan bir şey yapmıyor, görevini yapıyor. Bu gemi dünyada ilk, öyle bir sondaj gemisi. Biz yıllarca paramızla sondaj yaptıracak gemi kiralayamazdık ama şimdi 4 sondaj gemimiz, iki sismik araştırma gemimiz var, şimdi biz güçlüyüz."

"Bay Kemal gibi musluk açma töreni yapmadık, biz bu işleri yaptık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondaki gençlere, "Dik duracağız ama dikleşmeyeceğiz. Şunu da unutmayacağız, bize durmak yakışmaz." tavsiyesinde bulundu.

Ankara'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), İstanbul'da ise Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul Kongre Merkezi gibi alanları vatandaşların hizmetine sunduklarına dikkati çeken Erdoğan, "Bunların hepsini Ankara'mıza, İstanbul'umuza biz kazandırdık. Hani bunlar sanattan, kültürden yanaydı, niye yapmadılar?" diye konuştu.

Hizmete sunulan salonlarda, sanat programlarından farklı organizasyonlara kadar birçok etkinliğin gerçekleştirildiğine işaret eden Erdoğan, Türkiye'ye dün resmi ziyarette bulunan Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'a da bu salonları gösterdiğini ve kendisinin de bu alanlara hayran olduğunu dile getirdi.

5 milyon kitap kapasitesine sahip Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin 24 saat hizmet verdiğine, kütüphanede çay-kahve gibi ikramların ücretsiz olduğuna dikkati çeken Erdoğan, millet adına bu özel projeyle iftihar ettiğini, yerli ve yabancı misafirlerin de gelip gördüğünde "Bu projeyi bize de verir misiniz?" dediğini anlattı.

Erdoğan, kültür-sanat alanındaki tüm bu hizmetlerin 20 yılda ülkeye kazandırılan altyapı-üs yatırımlarına ilave eserlere olduğunu vurgulayarak, "Durmadık, yan gelip yatmadık. Bay Kemal gibi musluk açma töreni yapmadık, biz bu işleri yaptık. Bir de Kağıthane'de 'temel atmama töreni' yapıyorlar, ne günlere kaldık." ifadesini kullandı.

"Bu ülke için tuğla üstüne tuğla koyan herkesin başımızın üzerinde yeri vardır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını tüm imkanlarla teşvik edip, yaygınlaştırdıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla ülkemizi büyütme stratejisine dayanan ekonomi programımızın ne kadar doğru olduğu, yaşanan her gelişmeyle bir kez daha görülüyor. Bizim en büyük gücümüz milletimizin her bir ferdidir, emekçisinden girişimcisine iş dünyamızdır. Bu ülke için bu millet için tuğla üstüne tuğla koyan herkesin başımızın üzerinde yeri vardır."

Erdoğan, 34 hidroelektrik santralin Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek, yatırımlarıyla ülkeye katkı sağlayan girişimcileri tebrik etti.

Törenden notlar

Yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralin açılış töreninde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün hizmetlerini anlatan video izletildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Muş Alparslan-2 Barajı ile Eskişehir Gürsöğüt Barajı'nın açılışı canlı bağlantı ile gerçekleştirildi.

Muş Alparslan-2 Barajı'nın görüntülerini izleyen Erdoğan, "İşte bu ovalar kuruydu. Şimdi bambaşka oldu. Su hayattır, su medeniyettir. İşte burada bunu görüyoruz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yaptığı duanın ardından kurdele keserek toplu açılışı gerçekleştirdi.

(Bitti)