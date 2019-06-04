Cumhurbaşkanı Erdoğan 34'üncü Hudut Tugay Komutan Yardımcılığındaki Mehmetçikleri telefonla tebrik...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 34'üncü Hudut Tugay Komutan Yardımcılığındaki Mehmetçikleri telefonla tebrik etti(Tür: Ankara)
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:56 Kaynak: DHA
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