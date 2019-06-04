Cumhurbaşkanı Erdoğan 34'üncü Hudut Tugay Komutan Yardımcılığındaki Mehmetçikleri telefonla tebrik...

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LPG'li otomobil ateş topuna döndü, kimse yaklaşamadı

Ankara'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Doğu Ekspresi'nin en güzel karesi için 10 bin lira ödül