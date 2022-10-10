Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerde zaman zaman mağduriyetlere yol açan Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ni özgürlükçü bir bakış açısıyla değiştireceklerini söyledi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu.

Lisans öğrencilerinin 850 lira, yüksek lisans öğrencilerinin 1700 lira, doktora öğrencilerinin 2 bin 550 lira kredi veya burs aldığını belirten Erdoğan, ücretleri geçen yıl seviyesinde tuttukları yurtlarda istisnasız tüm öğrencilere sağladıkları beslenme yardımını yaklaşık 2,5 kat artışla aylık 1800 liraya yükselttiklerini hatırlattı.

Üniversitelerde 2002'de 9 bin olan profesör sayısının 31 bine, 5 bin olan doçent sayısının 18 bine çıktığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam akademik personel sayısının da 70 binden 184 bine ulaştığını bildirdi.

Türkiye'nin 20 yılda bu hususlarla birlikte yükseköğretimde kalitenin ve fırsat eşitliğinin artmasında da gözle görülür bir başarıya imza attığına dikkati çeken Erdoğan, Türkiye'nin yakaladığı başarıyı uluslararası raporların da teyit ettiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta OECD tarafından yayımlanan rapora göre, Türkiye'nin son 20 yılda 25-34 yaş arası yükseköğretim mezun oranını yüzde 348 artırarak oran itibarıyla ilk sırada yer aldığını dile getirdi. Erdoğan, 20 yıl önce 18-22 yaş aralığındaki gençlerin yükseköğretimde net okullaşma oranının yüzde 13 civarındayken bugün aynı rakamın yüzde 45'e ulaştığını ifade etti.

Sayısı 76'dan 208'e ulaşan üniversitelerden, ailelerinin maddi durumu ne olursa olsun okumak isteyen tüm gençlerin çoğu zaman kendi ilinde rahatlıkla faydalanabildiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunun bir sonucu olarak üniversite mezun sayımızın 2022 yılı itibarıyla toplam 13 milyon 266 bine ulaşmasından da iftihar ediyoruz, memnuniyet duyuyoruz. Yine bütün bunlarla beraber doğusu, batısı, güneyi, kuzeyiyle akademik anlamda genişlemeyi Türkiye adına, ülkemizin geleceği adına büyük bir kazanç olarak görüyoruz. Bu yıl yükseköğretimde önemli bir adım daha atarak baraj uygulamasını biliyorsunuz kaldırdık. Kısa süre önce açıklanan tercih sonuçlarıyla üniversitelerimizin kontenjanlarının yüzde 99'unun dolduğunu memnuniyetle gördük. Çok çileler çekildi biliyoruz ama şimdi bu da aşıldı. Gençlerimizin üniversite tahsiline bu yoğun ilgisi, halkın evlatlarını ırgat olarak görmeye alışmış kimi çevreleri rahatsız ediyor. Bunun da farkındayız. Bunlar, kendi tekellerinde gördükleri her imkan gibi yükseköğrenimin yaygınlaşmasını da içlerine sindiremiyor. Üniversite mezun sayılarının artmasıyla ilgili bir kısmı iyi niyetli ama çoğu art niyetli olarak yapılan eleştirilerin bilimsel hiçbir temeli yoktur."

"Üniversite mezunlarının yıllık ortalama geliri daha yüksek"

Üniversite mezunlarının yıllık ortalama gelirinin, lise ve dengi okul mezunlarına göre yaklaşık yüzde 50 daha yüksek olduğunu belirten Erdoğan, üniversite mezunlarının istihdam oranlarının da lise mezunlarına göre daha yüksek olduğunun verilerle ortaya konulduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yılın son çeyreği itibarıyla lise mezunları için yüzde 53,5 düzeyinde olan iş gücüne katılım oranı, yükseköğretim mezunlarında yüzde 77,3'ü buluyor. Yükseköğretim mezunlarının istihdam oranı yüzde 68,1 iken genel lise mezunlarının istihdam oranı yüzde 46,5. Yani Türkiye'de yükseköğretim mezunlarının genel lise mezunlarına göre istihdam oranı yaklaşık 20 puan daha fazladır."

Yükseköğretim mezunlarının hem daha fazla gelir elde ettiğini hem de fazla istihdam imkanına kavuştuğunu söyleyen Erdoğan, yükseköğretimde geldikleri seviyeyi kafi görmediklerini, günün ihtiyaçları ve milletin beklentileri çerçevesinde ilave adımlar atmayı sürdürdüklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli sebeplerle eğitimini yarıda bırakan öğrencilere yeniden üniversitelerin kapısını açtıklarını hatırlatarak, ayrıca 50/d kapsamında doktorasını tamamlamış akademisyenlere mezuniyetleri sonrası 1+1 yıl şeklinde çalışma imkanı getirdiklerini anımsattı.

"Zaman zaman mağduriyetlere yol açan Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ni de özgürlükçü bir bakış açısıyla değiştiriyoruz." diyen Erdoğan, gençleri geleceğe en donanımlı, en nitelikli şekilde hazırlamak için yükseköğretimde vizyoner projeleri hayata geçirdiklerini anlattı.

Bunlardan birinin, siber güvenlik meslek yüksekokullarının kurulması olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Teknolojinin hayatımızın vazgeçilmezi haline geldiği günümüzde bu yüksekokullarda yetişecek gençlerimiz, siber güvenlik alanında ara eleman değil, inşallah aranan eleman olacaklardır. Bir diğer önemli yenilik ise kadınlarımızla ilgilidir. Hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğumuz yeni çalışma ile 35 yaş üzeri kadınlarımıza yükseköğretimde yeni bir kapı açıyoruz. Buna göre, 35 yaş üzerinde olan kadınlarımız için ön lisans ve lisans programlarında ek kontenjan tanımlayacağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üçüncü müjdelerinin, YÖK'ün teşkilat yapısının reform edilmesine ilişkin olduğunu dile getirerek, "YÖK, 1981 yılında Türkiye'de 20 civarında üniversite varken kurulmuştu. Halihazırda 208 yükseköğretim kurumuyla büyük bir yapıya dönüşen YÖK'ün etkinliğini daha da artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Törenden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşmasının ardından Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, hediye takdiminde bulundu.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özvar, "YÖK 2022 Üstün Başarı Ödüllerini" sahiplerine verdi.

"Yılın Doktora Tezi Ödülü"ne "Güzel Sanatlar ve Mimarlık" kategorisinde Dr. Aslı Ulubaş Hamurcu ve Tez Danışmanı Prof. Dr. Fatih Terzi, "Sosyal ve Beşeri Bilimler" kategorisinde Dr. Osman Gazi Güçlütürk ve Tez Danışmanı Doç. Dr. Fülürya Yusufoğlu Bilgin, "Fen ve Mühendislik Bilimleri" kategorisinde Dr. Berdan Ulaş ve Tez Danışmanları Prof. Dr. Hilal Demir Kıvrak ve Prof. Dr. İrfan Ar, "Sağlık ve Spor Bilimleri" kategorisinde Dr. Nazife Ülker Ertuğrul ve Tez Danışmanı Prof. Dr. Sinan Canpolat layık görüldü.

"Dijital Dönüşüm ve Büyük Veri Çalışmaları Ödülü'nü" Atatürk Üniversitesi, "Toplumsal Sorumluluk Ödülü'nü" Dicle Üniversitesi, "Uluslararası İş Birliği Ödülü'nü" Erciyes Üniversitesi, "Üniversite-İş Dünyası İş Birliği Ödülü'nü" Özyeğin Üniversitesi, "Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü'nü" Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi aldı.

"Özel Alan Ödülleri" ise "Milli Yenilik" kategorisinde Prof. Dr. Mustafa Başaran'a, "Bilim Diplomasisi" kategorisinde de Doç. Dr. Sedat Nizamoğlu'na verildi.

"İlme ve Talebeye Hizmet" kategorisinde Prof. Dr. Raşit Küçük, "Özel Ödül" almaya layık görüldü.

Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nın müzik dinletisi sunduğu törende YÖK'ü anlatan video gösterimi yapıldı.

(Bitti)