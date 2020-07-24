CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN : 350 BİN KİŞİ BUGÜN CUMA NAMAZI'NA İŞTİRAK ETTİ - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN : 350 BİN KİŞİ BUGÜN CUMA NAMAZI'NA İŞTİRAK ETTİ

*Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti*"(Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı) 350 bin kişi bugün cuma namazına iştirak etmiş"Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra il kez kılınan...

*Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti

*"( Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı) 350 bin kişi bugün cuma namazına iştirak etmiş"

Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra il kez kılınan Cuma Namazı'nın ardından Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Türbeden çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Erdoğan, "Resmi rakam olarak aldığım 350 bin kişi bugün Cuma Namazı'na iştirak etmiş. Çok çok önemli bir aşkın mahsulüydü." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra kılınan cuma namazının ardından, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret

etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile aynı araçla gelerek, ziyaret ettiği türbenin girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"MİLLETİMİZİN 10 YILLARA SARİ ÖZLEMİNİ GERÇEKLEŞTİRME BAKIMINDAN ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Bir süre türbede kalan Erdoğan, çıkışta da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Her şeyden önce tabii ki müzeye çevrilmiş olan maalesef 34'te Ayasofya'yı, bizim şu anda aslına Cumhur İttifakı olarak büyük bir gayretle döndürmüş olmamız, milletimizin 10 yıllara sari özlemini gerçekleştirme bakımından çok çok önemliydi. Az önce resmi rakam olarak aldığım 350 bin kişi bugün cuma namazına iştirak etmiş. Bu tabii çok çok önemli bir aşkın aslında mahsulüydü. Bunu gerçekleştirmek ve ondan sonra içerdeki bütün ibadeti, taati Diyanet İşleri Başkanlığımızın organizesiyle gerçekleştirdik. Tabii şimdi bundan sonra içeride ve dışarda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yapacağı restorasyon çalışmaları var. Bu restorasyon çalışmalarıyla beraber Ayasofya'mızı inşallah çok daha farklı, çok daha anlamlı bir yapıya kavuşturmuş olacağız. Hep beraber biz emeği geçen tüm kardeşlerime, gerek burada yargının ortaya koyduğu tavra, gerekse Cumhur İttifakı olarak ortaya koyduğumuz tavrın inşallah birlik, beraberlik içerisinde devamını da Allah'tan diliyorum."

Bir gazetecinin namazın hemen ardından türbeyi ziyaret ettiğini hatırlatması üzerine Erdoğan, "Sahibi Fatih." diye konuştu. Erdoğan'a ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Başkanvekili Celal Adan, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Bilal Erdoğan da eşlik etti. Ziyaretin ardından Erdoğan ile Bahçeli aynı araçla türbeden ayrıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN : 350 BİN KİŞİ BUGÜN CUMA NAMAZI'NA İŞTİRAK ETTİ

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Recep Tayyip Erdoğan, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 04:48

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN : 350 BİN KİŞİ BUGÜN CUMA NAMAZI'NA İŞTİRAK ETTİ - Son Dakika

Son Dakika

Milan'lı Hakan Çalhanoğlu, ligin flaş ekibi Atalanta'yı da boş geçmedi Son Dakika: Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı Dünyada günlük vaka sayısı salgının başından beri en yüksek seviyeye çıktı Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı Putin'den Azerbaycan-Ermenistan gerginliğiyle ilgili günler sonra gelen ilk açıklama: Yakından izliyoruz Ekrem İmamoğlu görüntüleri paylaştı! Kadın makinist linçten son anda kurtarıldı Fatih Terim Antalyaspor karşısında 900. maçına çıktı Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz: Bir karar vermem gerekiyordu ve gitmeyi tercih ettim Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu         
19:06
Ayasofya'da kılınan namaz Miçotakis'i çıldırttı! Türkiye'ye yönelik küstah sözler sarf etti Ayasofya'da kılınan namaz Miçotakis'i çıldırttı! Türkiye'ye yönelik küstah sözler sarf etti         
19:02
Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt         
18:53
Zeynep Şenpınar katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş Zeynep Şenpınar katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş         
18:29
İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri         
18:01
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü         
17:50
Erzurum Valisi, kentteki vaka sayısının 160 olduğunu açıkladı ve uyardı: Virüsün yayılma hızı devam ediyor Erzurum Valisi, kentteki vaka sayısının 160 olduğunu açıkladı ve uyardı: Virüsün yayılma hızı devam ediyor         
17:32
İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti         
17:30
Aysofya Camii'nde ilk namazı kılmak için ailesiyle Keşmir'den geldi Aysofya Camii'nde ilk namazı kılmak için ailesiyle Keşmir'den geldi         
17:13
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı         
17:07
Pınar Gültekin cinayetinde annenin Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü         
16:29
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım         
16:15
1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı 1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı         
16:09
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı         
15:48
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü         
15:48
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor 3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor         
14:51
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı         
13:55
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu         
13:47
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu         
13:29
Efsane boksör Mike Tyson, 15 yıl sonra ringe geri dönüyor Efsane boksör Mike Tyson, 15 yıl sonra ringe geri dönüyor         
12:45
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu         
12:30
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti         
11:43
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş         
11:11
Elektrikte Elektrikte "Yeşil Tarife" uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak         
10:39
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım         
10:36
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını "Gülpin" koyacaktı         
09:52
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor         
09:34
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak         
09:33
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor         
09:14
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi         
09:06
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları) Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)         
00:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2020 23:39:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN : 350 BİN KİŞİ BUGÜN CUMA NAMAZI'NA İŞTİRAK ETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei