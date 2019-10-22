Cumhurbaşkanı Erdoğan: "350 bini Kürt, 3 milyon 650 bin Suriyeli kardeşine son 8,5 yıldır kucak...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "350 bini Kürt, 3 milyon 650 bin Suriyeli kardeşine son 8,5 yıldır kucak açan bir ülkeyiz.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:06 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "350 bini Kürt, 3 milyon 650 bin Suriyeli kardeşine son 8,5 yıldır kucak açan bir ülkeyiz. Artık bu kardeşlerimizin vatan hasretini dindirecek adımları atmamız gerekiyor."
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