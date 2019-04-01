Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4,5 Yıl Seçim Yok. Ne Yapacağız, Hem Ulusal Hem Uluslararası Bazda...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4,5 yıl seçim yok. Ne yapacağız, hem ulusal hem uluslararası bazda çalışmalarımıza odaklanacağız, kilitleneceğiz ve ülkemizi inşallah muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "4,5 yıl seçim yok. Ne yapacağız, hem ulusal hem uluslararası bazda çalışmalarımıza odaklanacağız, kilitleneceğiz ve ülkemizi inşallah muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız."
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:37 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sandığından 166 Oyla Binali Yıldırım Birinci Çıktı
Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi
Son Dakika! Erdoğan'dan Balkon Konuşmasından "İmamoğlu" İması: İstanbul Seçmenimiz Büyükşehri Vermiş Olsa da İlçeleri Vermedi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Fahrettin Altun'dan İstanbul Açıklaması