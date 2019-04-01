Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4,5 Yıl Seçim Yok. Ne Yapacağız, Hem Ulusal Hem Uluslararası Bazda...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4,5 Yıl Seçim Yok. Ne Yapacağız, Hem Ulusal Hem Uluslararası Bazda...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4,5 yıl seçim yok. Ne yapacağız, hem ulusal hem uluslararası bazda çalışmalarımıza odaklanacağız, kilitleneceğiz ve ülkemizi inşallah muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4,5 yıl seçim yok. Ne yapacağız, hem ulusal hem uluslararası bazda çalışmalarımıza odaklanacağız, kilitleneceğiz ve ülkemizi inşallah muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:37 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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