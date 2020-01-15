Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4,5 yıllık belediye başkanlığım döneminde hem şeytan taşladık hem de tavaf... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '4,5 yıllık belediye başkanlığım döneminde hem şeytan taşladık hem de tavaf... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4,5 yıllık belediye başkanlığım döneminde hem şeytan taşladık hem de tavaf...

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kardeş Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kardeş Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4,5 yıllık belediye başkanlığım döneminde hem şeytan taşladık hem de tavaf...

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:46 Kaynak: AA
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