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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4,5 yıllık belediye başkanlığım döneminde hem şeytan taşladık hem de tavaf...
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kardeş Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu. Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:46 Kaynak: AA
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