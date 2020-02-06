Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. kez Pakistan Parlamentosuna hitap edecek - Son Dakika

Pakistan Parlamentosunun alt kanadı Ulusal Meclis (NA) Başkanı Asad Kaiser, 13-14 Şubat'ta Pakistan'a resmi ziyaret düzenleyecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NA ve Senatoya hitap edeceğini söyledi.

NA'daki oturumda konuşan Kaiser, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 14 Şubat'taki ortak oturumda senatör ve milletvekillerine sesleneceğini belirterek, konuyla ilgili meclisteki grupların liderleriyle toplantı yapılacağını kaydetti.

Pakistan'ı Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde 9 defa ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2009, 2012 ve 2016'da parlamentoda birer konuşma yapmıştı.

Pakistan meclisinde en çok konuşma yapan yabancı lider olan Erdoğan'ın yanı sıra 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren de Pakistanlı parlamenterlere hitap etmişti.